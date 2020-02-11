2020-02-11T07:37:23+03:00
Здоровье

В больницы Кубани закупили оборудование для лабораторных исследований

Это позволит повысить качество обслуживания пациентов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В больницы Кубани закупили оборудование для лабораторных исследованийВ больницы Кубани закупили оборудование для лабораторных исследований
Изменить размер текста:

Средства на новую медицинскую технику были выделены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В Туапсинский «Центр профилактики СПИД №2» приобрели современное лабораторное оборудование для иммуноферментного анализа Infinite F50. Оно помогает выявить ВИЧ и другие инфекционные заболевания. Новое оборудование позволит получать результаты исследований уже в течение дня.

- Для детской городской поликлиники №1 Краснодара в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поставили автоматический анализатор мочи, стоимостью 50 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новая техника повысит рентабельность работы лаборатории и качество обслуживания пациентов. Результаты станут доступными для просмотра и печати, – отметили в краевом министерстве здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24