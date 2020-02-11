В больницы Кубани закупили оборудование для лабораторных исследований
Средства на новую медицинскую технику были выделены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В Туапсинский «Центр профилактики СПИД №2» приобрели современное лабораторное оборудование для иммуноферментного анализа Infinite F50. Оно помогает выявить ВИЧ и другие инфекционные заболевания. Новое оборудование позволит получать результаты исследований уже в течение дня.
- Для детской городской поликлиники №1 Краснодара в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поставили автоматический анализатор мочи, стоимостью 50 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Новая техника повысит рентабельность работы лаборатории и качество обслуживания пациентов. Результаты станут доступными для просмотра и печати, – отметили в краевом министерстве здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU