В Славянском районе задержали рыбаков за незаконную рыбалку

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:36:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Правоохранители находились на маршруте патрулирования на территории Приазовского заказника. Они заметили двух мужчин на моторной лодке, которые ловили рыбу запрещенным подводным ружьем.

У местных жителей в возрасте 27 и 34 лет в лодке провели обыск. Они нашли рыбу различных пород, а также запрещенные орудия лова. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

- В дальнейшем задержали еще одних жителей района. У них в мешке нашли рыб различных пород на общую сумму более 24 тысячи рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Нарушителей и доставили в отдел полиции. На них завели уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ. Им грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU