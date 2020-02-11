На Кубани прошли национальные соревнования по пулевой стрельбе

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:07:51+03:00

От края на состязания направили 10 спортсменов

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В Ижевске состоялись два национальных турнира по пулевой стрельбе. Кубань командировала на состязания 10 спортсменов.

- Краевой ЦОП занял второе место, пропустив вперед подмосковных спортсменов. Замкнули тройку призеров в этом виде программы челябинские стрелки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Кубани.

На всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия «золото» и «бронзу» завоевали Илья Корецкий и Максим Коротыч. Корецкий также стал обладателем награды высшей пробы в упражнении «МПП-60».

Краснодарский стрелок Егор Выскребцев прошел отбор в сборную страны для выступления на континентальном первенстве.

ИСТОЧНИК KP.RU