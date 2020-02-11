"Мерседес" с дамой за рулем сбил двоих подростков в Сочи

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:21:47+03:00

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10 февраля, в центре Сочи, на улице Конституции СССР произошло дорожно-транспортное происшествие в котором пострадали два несовершеннолетних пешехода.

33-летняя женщина- водитель кроссовера «Мерседес» при движении сбила двух несовершеннолетних пешеходов, 2002 года рождения. И это несмотря на то, что они соблюдали правила- переходили проезжую часть дороги по обозначенному пешеходному переходу справа налево по ходу движения машины.

-В результате ДТП один несовершеннолетний пешеход был госпитализирован в ГБУЗ «Центр охраны материнства и детства города Сочи» Министерства здравоохранения Краснодарского края с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма", "сотрясение головного мозга", ушиб левого бедра. Второму пешеходу повезло несколько больше- ему оказана разовая медицинская помощь,- рассказали "КП Кубань" в ОГИБДД УВД по городу Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU