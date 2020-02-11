2020-02-11T09:21:47+03:00
Общество

"Мерседес" с дамой за рулем сбил двоих подростков в Сочи

17-летние юноши пострадали, несмотря на переход улицы по "зебре"
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото "ЧП Сочи"Фото "ЧП Сочи"
Изменить размер текста:

10 февраля, в центре Сочи, на улице Конституции СССР произошло дорожно-транспортное происшествие в котором пострадали два несовершеннолетних пешехода.

33-летняя женщина- водитель кроссовера «Мерседес» при движении сбила двух несовершеннолетних пешеходов, 2002 года рождения. И это несмотря на то, что они соблюдали правила- переходили проезжую часть дороги по обозначенному пешеходному переходу справа налево по ходу движения машины.

-В результате ДТП один несовершеннолетний пешеход был госпитализирован в ГБУЗ «Центр охраны материнства и детства города Сочи» Министерства здравоохранения Краснодарского края с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма", "сотрясение головного мозга", ушиб левого бедра. Второму пешеходу повезло несколько больше- ему оказана разовая медицинская помощь,- рассказали "КП Кубань" в ОГИБДД УВД по городу Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани в колонии осужденных обучат основам предпринимательской деятельности
В поселке Краснодарском заменили оборудование в котельной, где произошел пожар
МУП "Водоканал" в Сочи опубликовал списки злостных неплательщиков
На Кубани мужчина, угрожая монтировкой, забрал у женщины 700 рублей
СК сообщил подробности взрыва газа на Кубани, в котором пострадали три человека
Спортсмены из Сочи заняли весь пьедестал краевого чемпионата по каратэ
Под Краснодаром в ДТП разбился артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев
Команда главы Краснодара Евгения Первышова встретилась на поле со сборной «Военторга»
"Мерседес" с дамой за рулем сбил двоих подростков в Сочи
На Кубани прошли национальные соревнования по пулевой стрельбе
В Славянском районе задержали рыбаков за незаконную рыбалку
«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит»
В Анапе произошел пожар в цехе по производству металлопластиковых конструкций
В больницы Кубани закупили оборудование для лабораторных исследований
В Краснодаре поезд сбил мужчину, который лежал на колее
При взрыве газа на Кубани пострадали двое взрослых и ребенок
К строительству Восточного проезда к Краснодару приступят в следующем году
В поселке Краснодарском дома после пожара в котельной подключили к дизель-генератору
На Кубани пройдет командно-штабная тренировка пожарных и спасателей
Лучшие призывники Кубани смогут выбрать место службы
В Краснодарском крае с 1 июля введут раздельный сбор пластика
Краснодарский край занял третью строчку в стране по вводу жилья в 2019 году
В Белореченске из-за перекала печи загорелась крыша частного дома