Команда главы Краснодара Евгения Первышова встретилась на поле со сборной «Военторга»

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:31:29+03:00

В 2020 году это уже второй футбольный матч

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Встреча прошла в манеже Академии ФК «Краснодар». Команда Евгения Первышова сыграла со сборной АО «Военторг-Юг».

На 20 минуте матча первый гол забили представители администрации Краснодара. Но вскоре сборной «Военторга» удалось сравнять счет. Во второй части игры счет изменился уже на последних минутах игры. Сразу два гола забила команда «Военторга». Матч завершился со счетом 4:2 в пользу команды «Военторга».

- В команде АО «Военторг-Юг» - 14 человек играют в футбол уже около 2 лет. Это специалисты отделов торгово-бытового обслуживания, банно-прачечных услуг, менеджеры и юристы. Команду возглавил первый заместитель генерального директора компании Андрей Нарбут, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- После игры обсудили возможности для сотрудничества, которое было бы на пользу городу, - сказал Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU