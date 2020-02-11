11 Февр. 2020 2020-02-11T09:49:43+03:00

Под Краснодаром в ДТП разбился артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев

Перед этим он жаловался на плохое самочувствие

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10 февраля в районе краевого центра произошла авария, в которой погиб артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев.

Мужчина ехал на иномарке и врезался на трассе в фуру. Перед этим он жаловался коллегам на плохое самочувствие. Сейчас полиция устанавливает подробности происшествия.

Смерть артиста подтвердили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кубанского казачьего хора.

Валерий Медведев родился 3 июня 1953 года в станице Динской Краснодарского края. Начинал свою карьеру в районном Дворце культуры, солировал в песне «Распрягайте, хлопцы, коней».

Он был артистом-вокалистом второй категории Государственного академического ордена дружбы народов «Кубанского казачьего хора».

За заслуги в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд удостоен званий «Заслуженный артист Российской Федерации» и «Заслуженный артист Кубани». Награжден Почетным казачьим знаком «300-летие Кубанского казачества».

ИСТОЧНИК KP.RU