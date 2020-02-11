Под Краснодаром в ДТП разбился артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев
10 февраля в районе краевого центра произошла авария, в которой погиб артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев.
Мужчина ехал на иномарке и врезался на трассе в фуру. Перед этим он жаловался коллегам на плохое самочувствие. Сейчас полиция устанавливает подробности происшествия.
Смерть артиста подтвердили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кубанского казачьего хора.
Валерий Медведев родился 3 июня 1953 года в станице Динской Краснодарского края. Начинал свою карьеру в районном Дворце культуры, солировал в песне «Распрягайте, хлопцы, коней».
Он был артистом-вокалистом второй категории Государственного академического ордена дружбы народов «Кубанского казачьего хора».
За заслуги в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд удостоен званий «Заслуженный артист Российской Федерации» и «Заслуженный артист Кубани». Награжден Почетным казачьим знаком «300-летие Кубанского казачества».
ИСТОЧНИК KP.RU