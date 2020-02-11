2020-02-11T09:49:43+03:00
Происшествия

Под Краснодаром в ДТП разбился артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев

Перед этим он жаловался на плохое самочувствие
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Под Краснодаром в ДТП разбился артист Кубанского казачьего хора Валерий МедведевПод Краснодаром в ДТП разбился артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев
Изменить размер текста:

10 февраля в районе краевого центра произошла авария, в которой погиб артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев.

Мужчина ехал на иномарке и врезался на трассе в фуру. Перед этим он жаловался коллегам на плохое самочувствие. Сейчас полиция устанавливает подробности происшествия.

Смерть артиста подтвердили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кубанского казачьего хора.

Валерий Медведев родился 3 июня 1953 года в станице Динской Краснодарского края. Начинал свою карьеру в районном Дворце культуры, солировал в песне «Распрягайте, хлопцы, коней».

Он был артистом-вокалистом второй категории Государственного академического ордена дружбы народов «Кубанского казачьего хора».

За заслуги в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд удостоен званий «Заслуженный артист Российской Федерации» и «Заслуженный артист Кубани». Награжден Почетным казачьим знаком «300-летие Кубанского казачества».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани в колонии осужденных обучат основам предпринимательской деятельности
В поселке Краснодарском заменили оборудование в котельной, где произошел пожар
МУП "Водоканал" в Сочи опубликовал списки злостных неплательщиков
На Кубани мужчина, угрожая монтировкой, забрал у женщины 700 рублей
СК сообщил подробности взрыва газа на Кубани, в котором пострадали три человека
Спортсмены из Сочи заняли весь пьедестал краевого чемпионата по каратэ
Под Краснодаром в ДТП разбился артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев
Команда главы Краснодара Евгения Первышова встретилась на поле со сборной «Военторга»
"Мерседес" с дамой за рулем сбил двоих подростков в Сочи
На Кубани прошли национальные соревнования по пулевой стрельбе
В Славянском районе задержали рыбаков за незаконную рыбалку
«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит»
В Анапе произошел пожар в цехе по производству металлопластиковых конструкций
В больницы Кубани закупили оборудование для лабораторных исследований
В Краснодаре поезд сбил мужчину, который лежал на колее
При взрыве газа на Кубани пострадали двое взрослых и ребенок
К строительству Восточного проезда к Краснодару приступят в следующем году
В поселке Краснодарском дома после пожара в котельной подключили к дизель-генератору
На Кубани пройдет командно-штабная тренировка пожарных и спасателей
Лучшие призывники Кубани смогут выбрать место службы
В Краснодарском крае с 1 июля введут раздельный сбор пластика
Краснодарский край занял третью строчку в стране по вводу жилья в 2019 году
В Белореченске из-за перекала печи загорелась крыша частного дома