2020-02-11T10:04:43+03:00
Общество

Спортсмены из Сочи заняли весь пьедестал краевого чемпионата по каратэ

Юные бойцы сумели завоевать почти 20 наград
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото пресс-службы администрации СочиФото пресс-службы администрации Сочи
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Киокусинкай – одна из самых сложных и жёстких разновидностей каратэ. Бойцы выступали в двух дисциплинах - ката (показательные выступления) и кумитэ (спортивные поединки).

Поединки за звание сильнейших проходили среди 450-ти участников из 15-ти городов Краснодарского края.

-В общей сложности юные спортсмены из Сочи сумели завоевать 18 медалей – пять золотых, восемь серебряных и пять бронзовых,-рассказали "КП Кубань" в пресс-службе администрации Сочи.

Развитие школы каратэ находится в регионе на традиционно высоком уровне. В этом году краевая сборная заняла первое общекомандное место на Чемпионате России по этому виду боевого искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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