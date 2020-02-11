МУП "Водоканал" в Сочи опубликовал списки злостных неплательщиков

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:39:25+03:00

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Списки абонентов-должников размещены на официальном сайте коммунальной организации. В них указаны адреса и суммы задолженности 18 079 абонентов в многоквартирных домах и 4 845 частных домовладельцев.

В списки попадают граждане с задолженностью по оплате услуг более,чем за 2 месяца. При этом есть и злостные неплательщики.

Например,задолженность перед водоканалом в 1 321 770 рублей числится за собственником частного дома в переулке Амбулаторный. Рядом-в Вертолетном переулке - еще один огромный долг - 804 828 рублей.

Свои "лидеры" есть и среди сочинцев в многоквартирных домах. Например, владелец квартиры в доме 50 по улице Чехова не заплатил за воду 139 592 рубля. На улице Гранатная, 10 живут абоненты, не считающие существенным долг в 106 203 рубля.

К недобросовестным абонентам применяются различные меры воздействия.

-Инспекторы предприятия проводят беседы, выписывают официальные требования погасить задолженность. Проводятся и судебные разбирательства. К сожалению, доходит и до ограничения водоснабжения и водоотведения в отдельных квартирах и домах. На сумму долга начисляется пеня,-рассказали "КП Кубань" в МУП "Водоканал" Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU