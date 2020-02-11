На Кубани в колонии осужденных обучат основам предпринимательской деятельности

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:08:13+03:00

3 месяца они будут получать знания по основным направлениям развития бизнеса, бухгалтерскому учету, маркетингу

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В колонии-поселении №12 УФСИН России по Краснодарскому краю осужденные пройдут курсы по предпринимательской деятельности и компьютерной грамотности. Обучение организовали в рамках проекта Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное дело».

15 осужденных в течение 3-х месяцев получат знания по основным направлениям развития бизнеса, бухгалтерскому учету, маркетингу, рекламе, налогообложению, правовому обеспечению предпринимательской деятельности и психологии.

- Вести занятия будут преподаватели учебных заведений Краснодара и специалисты региональной общественной организации «Здоровое поколение». В конце курса осужденные покажут видео-презентации своих бизнес-проектов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU