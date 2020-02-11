В Краснодаре провели уникальную реконструктивную микрохирургическую операцию

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:29:32+03:00

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Мужчина долгое время страдал тянущими болями, отеками, судорогами в ногах, он обращался в разные медучреждения, где ему предлагали только консервативную терапию. Вскоре его обследовали в клинической больнице №3.

При помощи современного оборудования хирурги выявили точную локализацию несостоятельного клапана, определили объем рефлюкса по общей бедренной вене. Врачи сделали интравенозное восстановление соотношений основных анатомических структур, определяющих функцию клапана.

- После проведенного оперативного лечения общее состояние пациента улучшилось, болевые ощущения, отечность уменьшились, судорожные припадки пропали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU