В горах Сочи ожидаются новые обильные снегопады

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:53:23+03:00

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Снегопады в горах Сочи 6 - 9 февраля значительно увеличили высоту снежного покрова на Курорте Красная Поляна . В дни снегопадов на высоте более 2000 метров над уровнем моря выпало более метра свежего снега. Сейчас на отметках выше 1500 метров держится мороз до минус 15 градусов. Это позволило курорту открыть 11 февраля все горнолыжные трассы, включая шесть фрирайд-зон, а также новый сноупарк.

Новый сноупарк длиной 250 метров состоит из линии трех столов со снежными мультифигурами: трамплинами, перилами, спайнами и пирамидами. Протяженность пролетов трамплинов – от одного до пяти метров.

Катание в сноупарке будет бесплатным каждый день, кроме случаев массовых мероприятий. Освещение парка работает до 22:00 ч. Попасть сюда можно будет на подъемнике с Поляны 960, или во время спуска с отметки 1460 метров по трассам «Звездная» и «Учебная».

-Расстановка фигур в сноупарке в течение зимнего сезона может быть изменена в зависимости от состояния снега, - рассказали "КП Кубань" в пресс-службе курорта.

По всей видимости, разочарований горнолыжникам в ближайшее время ожидать не стоит. По прогнозам синоптиков, новые снегопады ожидаются уже 12-13 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU