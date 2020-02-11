2020-02-11T13:50:57+03:00
Общество

В Краснодаре жители Прикубанского округа несколько лет просят чиновников отремонтировать участок дороги

В прошлом году ее даже не грейдировали
Александра ПОДУШКО
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Фото: "Живая Кубань"Фото: "Живая Кубань"
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В Краснодаре четыре года местные жители писали письма в администрацию Краснодара. Они просили отремонтировать участок от переулка Тополькового по бульвару Интернациональному. По этой дороге люди отвозят детей в детские сады и школы.

Но за это время ремонта так и не было. В прошлом году ее даже не грейдировали.

Как сообщают в пресс-службе Минтранса и дорожного хозяйства Краснодарского края, выполнение проектно-изыскательских и строительно-ремонтных работ на объекте возможно только при условии выделения допсредств от администрации города.

- Также известно, что на территории ТОС № 370 происходят постоянные перебои с электричеством, плохой напор воды, особенно вечером, - сообщает «Живая Кубань».

ИСТОЧНИК KP.RU

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