В Каневском районе заведующая приемным отделением больницы подделала документы
С 2010 года женщина работает заведующей приемным отделением больницы в Каневском районе, а с августа 2017 года она исполняла обязанности председателя подкомиссии по освидетельствованию водителей.
16 августа к ней пришел местный житель, желающий получить медицинскую справку об отсутствии у него противопоказаний к управлению авто. Женщина знала, что мужчина состоит на диспансерном наркологическом учете. Также он не прошел обязательную врачебную комиссию.
Заведующая приемным отделением внесла в бланк ложные сведения об отсутствии у него медицинских противопоказаний и допустила его к управлению транспортом.
- По материалам, предоставленным краевым УФСБ России, возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней женщины (ч.1 ст.286 УК РФ), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU