2020-02-11T13:25:10+03:00
Происшествия

В Каневском районе заведующая приемным отделением больницы подделала документы

Она допустила мужчину, который не прошел медицинскую комиссию, к управлению авто
Александра ПОДУШКО
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В Каневском районе заведующая приемным отделением районной больницы подделала документыВ Каневском районе заведующая приемным отделением районной больницы подделала документыФото: Архив "КП"
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С 2010 года женщина работает заведующей приемным отделением больницы в Каневском районе, а с августа 2017 года она исполняла обязанности председателя подкомиссии по освидетельствованию водителей.

16 августа к ней пришел местный житель, желающий получить медицинскую справку об отсутствии у него противопоказаний к управлению авто. Женщина знала, что мужчина состоит на диспансерном наркологическом учете. Также он не прошел обязательную врачебную комиссию.

Заведующая приемным отделением внесла в бланк ложные сведения об отсутствии у него медицинских противопоказаний и допустила его к управлению транспортом.

- По материалам, предоставленным краевым УФСБ России, возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней женщины (ч.1 ст.286 УК РФ), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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