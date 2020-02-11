2020-02-11T12:01:01+03:00
Общество

Более 24 тысяч клиентов ПАО «ТНС энерго Кубань» получили уведомления о задолженности в январских квитанциях

ПАО «ТНС энерго Кубань» в январе отправило 24 206 квитанций с уведомлением о наличии задолженности за потребленную электроэнергию и возможном ограничении энергоснабжения в случае ее неоплаты
Иван Егоров
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Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань».Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань».
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Компания информирует собственников жилых домов и квартир о том, что им необходимо погасить сумму задолженности в полном объеме в течение 20 дней, владельцам гаражей, садовых домиков и хозяйственных построек - в течение 10 дней после получения квитанции с уведомлением. В случае неоплаты в отношении должников может быть введен режим полного ограничения подачи электроэнергии.

Реестр лицевых счетов потребителей-должников находится по ссылке.

В этот перечень попали лицевые счета с долгом за потребленный энергоресурс, превышающим двукратный норматив потребления. Суммарная задолженность по лицевым счетам указанных потребителей перед гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея достигает 80 млн рублей.

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея ПАО «ТНС энерго Кубань» рекомендует своим клиентам ответственно отнестись к предупреждению и оплатить имеющиеся долги, а также предлагает незамедлительно сообщить о погашении задолженности:

через сайт компании kuban.tns-e.ru в разделах «Обращение в компанию», «Напишите нам»;

по телефону Единого контактного центра 8 (861) 298-01-70 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00);

в ближайшем Центре обслуживания клиентов или мобильном офисе ПАО «ТНС энерго Кубань».

Напоминаем, что после отключения от энергоснабжения, согласно действующему законодательству, потребитель обязан будет не только оплатить долг, но и возместить расходы, связанные с введением ограничения и последующим возобновлением энергоснабжения.

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