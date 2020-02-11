11 Февр. 2020 2020-02-11T12:03:06+03:00

В Краснодарском крае за сбыт наркотиков на 5 лет осудили бывшего военнослужащего

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима

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Летом прошлого года молодой человек в Интернете договорился с неустановленным лицом за деньги сбывать наркотики на территории Краснодарского края.

Вскоре он получил информацию о том, где спрятаны запрещенные вещества. Он забрал закладку, которая находилась в лесном массиве, расположенном неподалеку от Краснодара.

- В тот же день он был задержан сотрудниками полиции недалеко от места получения наркотиков. Парень был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.

Краснодарским гарнизонным военным судом он был признан виновным в совершении преступления. Его осудили на 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU