В Белореченске до конца 2020 года реконструируют чайную фабрику

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:09:04+03:00

Уже приступили к строительству здания склада сырья и готовой продукции

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Соглашение о реализации проекта в феврале 2018 года было подписано на РИФе.

Как сообщили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края, уже идет строительство здания склада сырья и готовой продукции. Для автоматизации процесса расфасовки чая закупят оборудование. Общая сумма инвестиций составит 300 миллионов рублей.

До конца 2020 года реконструируют чайную фабрику. После завершения ассортимент пакетированного и весового чая расширится за счет использования различных сортов и растительных добавок.

- Планируется, что объем производства чая вырастет с 61,9 до 586 тонн в год. Также появится более 30 рабочих мест, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU