2020-02-11T12:09:04+03:00
Общество

В Белореченске до конца 2020 года реконструируют чайную фабрику

Уже приступили к строительству здания склада сырья и готовой продукции
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация краяФото: администрация края
Изменить размер текста:

Соглашение о реализации проекта в феврале 2018 года было подписано на РИФе.

Как сообщили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края, уже идет строительство здания склада сырья и готовой продукции. Для автоматизации процесса расфасовки чая закупят оборудование. Общая сумма инвестиций составит 300 миллионов рублей.

До конца 2020 года реконструируют чайную фабрику. После завершения ассортимент пакетированного и весового чая расширится за счет использования различных сортов и растительных добавок.

- Планируется, что объем производства чая вырастет с 61,9 до 586 тонн в год. Также появится более 30 рабочих мест, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани работник упал с металлической балки на баржу
Новый медицинский центр в Сочи окажет десятки бесплатных услуг
В детском центре «Орленок» стартовала программа технической направленности «ТехноПрорыв»
На Кубани пешехода сбили сразу три машины
В Мостовском районе в детской школе искусств появятся новые музыкальные инструменты
На Кубани родилась первая в 2020 году тройня
В Сочи ожидают рекордного ввоза мимозы из Абхазии
Глава города Евгений Первышов вручил знак Почетного гражданина Краснодара участнику ВОВ Юрию Ивановичу Кокорину
На Кубани жителя Ростовской области осудили за кражу и дачу взятки сотруднику полиции
В Белореченске до конца 2020 года реконструируют чайную фабрику
В Краснодарском крае за сбыт наркотиков на 5 лет осудили бывшего военнослужащего
Более 24 тысяч клиентов ПАО «ТНС энерго Кубань» получили уведомления о задолженности в январских квитанциях
В Каневском районе заведующая приемным отделением больницы подделала документы
В Краснодаре жители Прикубанского округа несколько лет просят чиновников отремонтировать участок дороги
В горах Сочи ожидаются новые обильные снегопады
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7,9%
В Краснодаре провели уникальную реконструктивную микрохирургическую операцию
На Кубани в колонии осужденных обучат основам предпринимательской деятельности
В поселке Краснодарском заменили оборудование в котельной, где произошел пожар
МУП "Водоканал" в Сочи опубликовал списки злостных неплательщиков