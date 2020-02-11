На Кубани жителя Ростовской области осудили за кражу и дачу взятки сотруднику полиции

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:37:40+03:00

Он проведет в тюрьме 1 год и 4 месяца, а также выплатит потерпевшему 310 тысяч рублей

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27 марта прошлого года мужчина был Новошахтинске. Здесь он незаконно проник в помещение ювелирной мастерской «Ювелир», откуда похитил ноутбук и украшения на 450 тысяч рублей.

На следующий день его задержали в пассажирском поезде сообщением Ростов – Сочи. Его доставили в дежурную часть полиции. Находясь в кабинете для разбирательств, мужчина предложил сотруднику полиции взятку в сумме 39 тысяч рублей за увод его от уголовной ответственности.

- Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 291 УК РФ. Кропоткинским городским судом его осудили на 1 год 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он выплатит потерпевшему более 310 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU