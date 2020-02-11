2020-02-11T13:36:37+03:00
Общество

Глава города Евгений Первышов вручил знак Почетного гражданина Краснодара участнику ВОВ Юрию Ивановичу Кокорину

Также его поздравили с приближающейся памятной датой
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

Накануне 77-летия со дня освобождения Краснодара от фашистских захватчиков глава Краснодара Евгений Первышов приехал к Юрию Ивановичу Кокорину. Он участник битвы за Сталинград, освобождал Европу. В 17 лет Юрий Иванович ушел на фронт.

- Глава краевого центра поздравил его с приближающейся памятной датой - 77-летием со дня освобождения города от захватчиков. Участнику ВОВ вручили знак Почетного гражданина Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Юрий Кокорин воевал с 1943 года и до Дня Победы. Он принимал участие в боях за Сталинград, освобождал Украину и Польшу. У него есть орден Отечественной войны 2 степени, также медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги» и еще 20 юбилейных наград.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани работник упал с металлической балки на баржу
Новый медицинский центр в Сочи окажет десятки бесплатных услуг
В детском центре «Орленок» стартовала программа технической направленности «ТехноПрорыв»
На Кубани пешехода сбили сразу три машины
В Мостовском районе в детской школе искусств появятся новые музыкальные инструменты
На Кубани родилась первая в 2020 году тройня
В Сочи ожидают рекордного ввоза мимозы из Абхазии
Глава города Евгений Первышов вручил знак Почетного гражданина Краснодара участнику ВОВ Юрию Ивановичу Кокорину
На Кубани жителя Ростовской области осудили за кражу и дачу взятки сотруднику полиции
В Белореченске до конца 2020 года реконструируют чайную фабрику
В Краснодарском крае за сбыт наркотиков на 5 лет осудили бывшего военнослужащего
Более 24 тысяч клиентов ПАО «ТНС энерго Кубань» получили уведомления о задолженности в январских квитанциях
В Каневском районе заведующая приемным отделением больницы подделала документы
В Краснодаре жители Прикубанского округа несколько лет просят чиновников отремонтировать участок дороги
В горах Сочи ожидаются новые обильные снегопады
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7,9%
В Краснодаре провели уникальную реконструктивную микрохирургическую операцию
На Кубани в колонии осужденных обучат основам предпринимательской деятельности
В поселке Краснодарском заменили оборудование в котельной, где произошел пожар
МУП "Водоканал" в Сочи опубликовал списки злостных неплательщиков