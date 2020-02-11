Глава города Евгений Первышов вручил знак Почетного гражданина Краснодара участнику ВОВ Юрию Ивановичу Кокорину

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:36:37+03:00

Также его поздравили с приближающейся памятной датой

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Накануне 77-летия со дня освобождения Краснодара от фашистских захватчиков глава Краснодара Евгений Первышов приехал к Юрию Ивановичу Кокорину. Он участник битвы за Сталинград, освобождал Европу. В 17 лет Юрий Иванович ушел на фронт.

- Глава краевого центра поздравил его с приближающейся памятной датой - 77-летием со дня освобождения города от захватчиков. Участнику ВОВ вручили знак Почетного гражданина Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Юрий Кокорин воевал с 1943 года и до Дня Победы. Он принимал участие в боях за Сталинград, освобождал Украину и Польшу. У него есть орден Отечественной войны 2 степени, также медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги» и еще 20 юбилейных наград.

ИСТОЧНИК KP.RU