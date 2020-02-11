В Сочи ожидают рекордного ввоза мимозы из Абхазии

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:14:03+03:00

Объемы поставок на сей раз могут в полтора раза превысить прошлогодние

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На российско-абхазской границе в Сочи начался сезон массового ввоза на территорию России цветов мимозы, которую ученые обычно именуют "акация серебристая". Это растение еще в середине 19 века было завезено на Черноморское побережье из Южной Европы и отлично прижилось в местном климате.

С тех пор букеты мимозы-один из наиболее любимых и традиционных подарков женщинам на 8 марта. На улицах Сочи уже появились автомобили продавцов цветов,доверху заваленные мимозой. На курорте это всегда воспринимается, как один из символов наступающей весны.

"В этом году из-за теплой погоды цветочный сезон начался раньше, чем обычно .В 2020 году планируется оформить примерно 150 тонн цветов. В прошлом году из Абхазии было ввезено около 100 тонн мимозы", - рассказала "КП Кубань" официальный представитель Сочинской таможни Марина Жупанова.

Основные коммерческие партии мимозы обычно ввозятся из Абхазии с середины февраля до начала марта.

ИСТОЧНИК KP.RU