2020-02-11T13:22:08+03:00
Звезды

В Мостовском районе в детской школе искусств появятся новые музыкальные инструменты

Их закупят в рамках нацпроекта «Культура»
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

На укрепление материально-технической базы муниципалитет получит порядка 4 миллионов рублей. На эти деньги приобретут новые музыкальные инструменты в детскую школу искусств.

- Мостовской район уже второй год принимает участие в реализации нацпроекта «Культура». В 2019 году закупили музыкальные инструменты в Псебайскую детскую школу искусств, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего в 2020 году на реализацию нацпроекта в консолидированном бюджете края запланировано почти 164 миллиона рублей. Он включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани работник упал с металлической балки на баржу
Новый медицинский центр в Сочи окажет десятки бесплатных услуг
В детском центре «Орленок» стартовала программа технической направленности «ТехноПрорыв»
На Кубани пешехода сбили сразу три машины
В Мостовском районе в детской школе искусств появятся новые музыкальные инструменты
На Кубани родилась первая в 2020 году тройня
В Сочи ожидают рекордного ввоза мимозы из Абхазии
Глава города Евгений Первышов вручил знак Почетного гражданина Краснодара участнику ВОВ Юрию Ивановичу Кокорину
На Кубани жителя Ростовской области осудили за кражу и дачу взятки сотруднику полиции
В Белореченске до конца 2020 года реконструируют чайную фабрику
В Краснодарском крае за сбыт наркотиков на 5 лет осудили бывшего военнослужащего
Более 24 тысяч клиентов ПАО «ТНС энерго Кубань» получили уведомления о задолженности в январских квитанциях
В Каневском районе заведующая приемным отделением больницы подделала документы
В Краснодаре жители Прикубанского округа несколько лет просят чиновников отремонтировать участок дороги
В горах Сочи ожидаются новые обильные снегопады
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7,9%
В Краснодаре провели уникальную реконструктивную микрохирургическую операцию
На Кубани в колонии осужденных обучат основам предпринимательской деятельности
В поселке Краснодарском заменили оборудование в котельной, где произошел пожар
МУП "Водоканал" в Сочи опубликовал списки злостных неплательщиков