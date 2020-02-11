В Мостовском районе в детской школе искусств появятся новые музыкальные инструменты

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:22:08+03:00

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На укрепление материально-технической базы муниципалитет получит порядка 4 миллионов рублей. На эти деньги приобретут новые музыкальные инструменты в детскую школу искусств.

- Мостовской район уже второй год принимает участие в реализации нацпроекта «Культура». В 2019 году закупили музыкальные инструменты в Псебайскую детскую школу искусств, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего в 2020 году на реализацию нацпроекта в консолидированном бюджете края запланировано почти 164 миллиона рублей. Он включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

ИСТОЧНИК KP.RU