На Кубани пешехода сбили сразу три машины

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:33:59+03:00

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10 февраля около 20:00 в районе 1-километра автодороги Джубга – Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 60-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Киа Оптима» сбил пешехода. Мужчина переходил проезжую часть дороги в запрещенном месте в темное время суток. На его одежде не было светоотражающих элементов на верхней одежде.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода отбросило на встречную полосу, где на него наехали еще два авто.

- 52-летний мужчина погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU