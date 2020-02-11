2020-02-11T13:40:46+03:00
Общество

В детском центре «Орленок» стартовала программа технической направленности «ТехноПрорыв»

В проекте принимают участие мальчишки и девчонки 11-16 лет
Иван ЕГОРОВ
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Фото: Николай ЖитковФото: Николай Житков
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В проекте принимают участие мальчишки и девчонки 11-16 лет – победители всероссийских фестивалей и конкурсов в области технического творчества, призёры олимпиад по физике, астрономии, информатики, обществознанию.

Цель программы – помочь сформировать ребятам универсальные представления об отраслях технического творчества и приобрести навыки и знания в профессиях, которые набирают популярность в современном мире.

Основная образовательная площадка смены – «Техноклассы», в которых ребята под наставничеством педагогов осваивают одно из представленных на выбор направление: «Космонавтика», «Робототехника» «Авиация», «Инженерный дизайн», «Интернет-маркетинг», «Видеопроизводство». В зависимости от компетенций ребята учатся пилотировать на авиатренажёрах, управлять беспилотными летательными аппаратами, продвигать бренд личности и товара в соцсетях, осваивают навыки использования роботов в воде и на земле, узнают, как создавать 3D-модель с помощью редактора трёхмерной графики, учатся ориентироваться по небесным объектам.

Кроме того, в рамках образовательных занятий «ПРОсвещение» мальчишки и девчонки узнают секреты успешных публичных выступлений и правила эффективного общения со сверстниками и взрослыми, познакомятся со способами постановки цели и определения путей её достижения.

В финале смены ребята сдадут открытый демонстрационный экзамен по техническим профессиям, презентуют свои проекты и получат сертификаты участников.

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