2020-02-11T13:51:25+03:00
Общество

Новый медицинский центр в Сочи окажет десятки бесплатных услуг

Жители города получат возможность пройти комплексное обследование в одном месте
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Центр расположится в бывшем здании второй городской больницы на улице Виноградной. В нём можно будет бесплатно пройти обследование на наличие различных заболеваний, подробно узнать о здоровом образе жизни, избавиться от вредных привычек. До этого такие отделения находились на базе разных поликлиник курорта.

- Благодаря помощи Министерства здравоохранения Краснодарского края Центр обретает возможность получить свой постоянный, просторный дом, в котором все отделения соберутся вместе. В скором времени все обследования, скрининги, восстановительное лечение, анализы и реабилитацию можно будет пройти по адресу ул. Виноградная, 43/2, корпус 2, - рассказала " КП Кубань" главный врач ЦМП Юлия Плотникова.

В новом медцентре каждый может пройти ежегодное обследование и оценить риски развития заболеваний.

-Здесь можно пройти такие обследования как скрининг-оценка уровня здоровья, экспресс-оценка состояния сердца, ангиологический скрининг периферических сосудов, анализ общего холестерина и уровня глюкозы в крови, детальная оценка функций дыхательной системы, осмотр стоматолога. Все обследования в Центре здоровья бесплатны при наличии паспорта и полиса ОМС,-сообщает 11 февраля пресс-служба мэрии Сочи.

Посещение Центра здоровья для детей также бесплатно, при наличии у ребёнка полиса ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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