2020-02-11T13:55:33+03:00
Происшествия

На Кубани работник упал с металлической балки на баржу

Он получил тяжкий вред здоровью
Александра ПОДУШКО
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На Кубани работник упал с металлической балки на баржуНа Кубани работник упал с металлической балки на баржу
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В Краснодаре по факту травмирования рабочего в порту Тамань возбуждено уголовное дело. 37-летнего мастера строительно-монтажных работ ООО «ИНТЕРСТРОЙ» подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ.

10 октября 2019 года мужчина был ответственным за производство работ по разгрузке металлических балок с баржи в морском порту Тамань. Он допустил нарушения правил безопасности, из-за чего один из работников был без необходимого снаряжения. Он упал в технологическое отверстие с высоты 7,4 метров на баржу.

Он получил тяжкий вред здоровью. Врачи поставили ему диагноз: закрытый перелом правой бедренной кости со смещением, ссадины и кровоподтеки лица.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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