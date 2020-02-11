2020-02-11T14:41:38+03:00
Происшествия

Житель Кубани угрожал пистолетом незнакомцу и забрал его BMW

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы
Виталий КАРНАУХ
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Изъятый пистолет по заключению баллистической экспертизы является травматическим. Фото: соцсети.Изъятый пистолет по заключению баллистической экспертизы является травматическим. Фото: соцсети.
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Мать 19-летнего Артема Б. из станицы Казанской обратилась к правоохранителям с заявлением о краже автомобиля ее сына. Она сообщила, что неизвестный мужчина подошел к Артему, когда тот сидел в машине, и начал угрожать пистолетом, требуя отвезти его в город Кропоткин. На выезде из Казанской они начали драться, парень выхватил пистолет, но оказался выброшенным через открытую дверь «бэхи». Дальше злоумышленник поехал сам.

Позже выяснилось, что 42-летнего Андрея В. Нашли в его доме и доставили в полицию. Он рассказал, что пистолет выкрал из машины своего знакомого. А потом тем же вечером стал угрожать молодому человеку. На угнанном автомобиле Андрей доехал до Гулькевичского района, где средство заглохло и больше не смогло завестись. Мужчине пришлось бросить авто. Как он сам пояснил, машину украл, чтобы покататься.

- Изъятый пистолет по заключению баллистической экспертизы является травматическим. Установлено, что оружие злоумышленник похитил накануне происшествия из автомобиля своего знакомого, - пояснили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по краю. - В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Кавказскому району в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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