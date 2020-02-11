Кража беспроводных наушников в Сочи может стоить 20-летнему парню двух лет тюрьмы

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:54:12+03:00

Похититель техники вряд ли рассчитывал на столь печальный исход

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть отдела полиции поселка Дагомыс УВД по городу Сочи с заявлением о краже беспроводных наушников обратился директор одного из сетевых магазинов. Общая сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили личность подозреваемого и его местонахождение.

20-летний житель Республики Адыгея по подозрению в совершении кражи сочинскими полицейскими задержан по месту жительства и доставлен в УВД Сочи для дальнейших разбирательств.

В отделении полиции подозреваемый сознался в совершении кражи. Похищенным имуществом он уже успел распорядиться по своему усмотрению.

-В настоящее время по факту кражи отделом дознания УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет , - сообщил "КП Кубань" источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU