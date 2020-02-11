Кража беспроводных наушников в Сочи может стоить 20-летнему парню двух лет тюрьмы
В дежурную часть отдела полиции поселка Дагомыс УВД по городу Сочи с заявлением о краже беспроводных наушников обратился директор одного из сетевых магазинов. Общая сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили личность подозреваемого и его местонахождение.
20-летний житель Республики Адыгея по подозрению в совершении кражи сочинскими полицейскими задержан по месту жительства и доставлен в УВД Сочи для дальнейших разбирательств.
В отделении полиции подозреваемый сознался в совершении кражи. Похищенным имуществом он уже успел распорядиться по своему усмотрению.
-В настоящее время по факту кражи отделом дознания УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет , - сообщил "КП Кубань" источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU