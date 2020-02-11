На Кубани школьники вывесили из окна кабинета плакат с надписью «Жизнь ворам»

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:20:07+03:00

В школе №16 в Гулькевичах на стене появился плакат. Фото: соцсети.

Теперь их ждет беседа с правоохранителями

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В социальных сетях 11 февраля опубликовали фотографию, на которой изображены подростки, растягивающие плакат из окон кабинета 16 школы в Гулькевичах. Судя по снимку, молодежь скотчем пыталась его прикрепить к кирпичной стене.

В Управлении образования корреспонденту «КП»-Кубань» в комментарии отказали, сообщив лишь, что по данному факту ведется работа. Однако пресс-служба администрации муниципалитета пояснила:

- По предварительной информации, это фото сделано в одной из школ Гулькевичского района несколько лет назад. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Вообще же сама фраза «жизнь ворам» - из жаргонного лексикона. Чаще всего ее употребляют зэки и означает она приветствие на тюремное «вечер в хату». Этот фразеологизм символизирует объединение воров против силовиков и всех остальных, мешающих исполнению воровских законов.

Скорее всего, то, что появилось на школьной стене, - всего лишь глупая выходка учащихся.

ИСТОЧНИК KP.RU