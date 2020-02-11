В Сочи ожидается сильный ветер и мокрый снег

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:44:36+03:00

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На курорте вновь портится погода-нынешний февраль преподносит городу все новые сюрпризы.

- В течение суток с вечера 11 февраля на территории курорта ожидается усиление ветра. Местами его порывы могут достигать 25 м/с. Утром и днём 12 февраля ожидается дождь, в предгорной и горной зоне снег. Местами осадки сильные. В горной зоне возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах гололедица. Ухудшение видимости в осадках 500-1000 м. В горах выше 1000 м над уровнем моря – слабая лавинная опасность, - рассказали "КП Кубань" в пресс-службе мэрии Сочи.

Оперативные службы курорта переведены в режим повышенной готовности.

Это уже не первая погодная аномалия в февральском Сочи. С 7 по 10 февраля на курорте стояли настоящие морозы-до минус 11 градусов даже на побережье.

Как ожидается, температура воздуха в последующие дни будет постепенно расти, однако осадки продолжатся почти до конца рабочей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU