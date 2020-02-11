2020-02-11T16:45:32+03:00
Происшествия

На 20 лет тюрьмы сядет житель Кубани за убийство

На него завели уголовное дело сразу по четырем статьям УК
Виталий КАРНАУХ
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Приговор не вступил в законную силу.Приговор не вступил в законную силу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ЧП произошло 19 января прошлого года в Гулькевичском районе. 25-летний Евгений Борзов приехал на местный авторынок, чтобы купить машину. Взгляд пал на авто марки «HYUNDAI SOLARIS». Мужчина договорился встретиться с продавцом на следующий день у местного карьера – там пообещал расплатиться за своего нового «коня». Хозяин согласился на условия Борзова.

После удачной уловки злоумышленник похитил из отцовского сейфа три патрона 16 калибра, а на следующий день приехал к назначенному месту. Церемониться с продавцом не стал, с близкой дистанции из ружья выстрелил мужчине в голову, отчего тот мгновенно скончался. 25-летний Евгений сел в так и не купленное авто, выкинув при этом мобильник погибшего, который лежал в бардачке.

- Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении 25-летнего Евгения Борзова, который признан виновным в умышленном причинении смерти другому человеку, сопряженном с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни, с применением оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), а также в хищении боеприпасов (ч. 1 ст. 226 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба (ч. 1 ст. 167 УК РФ), - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры региона.

Евгению назначили 20 лет тюрьмы с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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