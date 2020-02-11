2020-02-11T15:59:23+03:00
Общество

Мэр Сочи поздравил лучшего директора школы в регионе

Елена Канищева победила в профессиональном краевом конкурсе
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».
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Глава Сочи 11 февраля посетил гимназию №5, которую на протяжении четырёх лет возглавляет Елена Канищева. Накануне педагог была признана лучшей в профессиональном конкурсе «Директор школы Кубани-2020».

- Для нас большая честь, что Елена Владимировна одержала победу в краевом туре. Это говорит и о её высоком профессионализме, и о желании развивать систему образования в целом. Я от всей души поздравляю директора пятой гимназии с этим значимым для неё и для всех нас событием. И желаю педагогу стать лучшей в федеральном этапе конкурса, - приводит слова Алексея Копайгородского пресс-служба мэрии.

За звание лучшего директора кубанской школы боролись 44 руководителя учебных организаций Краснодарского края. На протяжении недели педагоги проводили открытые уроки, решали управленческие задачи, демонстрировали умение справляться с конфликтными ситуациями между детьми, а также анализировали образовательные проекты.

Сейчас Елена Канищева готовится ко всероссийскому этапу конкурса, который состоится в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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