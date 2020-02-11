"Фигаро" из Сочи: местный таксист заделался мнимым риелтором в Новокузнецке

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:44:22+03:00

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39-летний таксист из Сочи решил подзаработать денег столь простым и , одновременно, наглым способом, что удивил даже опытных оперативников МВД.

Находясь в Сочи и ежедневно выполняя свою основную работу по извозу клиентов, он также давал объявления на сайте недвижимости далекого города Новокузнецка, в которых предлагал в аренду хорошие квартиры по весьма привлекательной цене.

Перед "встречей" с потенциальными квартиросъемщиками таксист требовал перечисления задатка на свою банковскую карточку. Естественно, никаких встреч с арендаторами быть в принципе не могло, так как Сочи и Новокузнецк разделяют более 3 тысяч километров, и "хозяин" жилья совершенно не планировал их преодолевать.

Тем не менее, на эту нехитрую уловку повелось восемь человек, каждый из которых пополнил банковский счет сочинца на сумму от 3 до 6 тысяч рублей.

Наконец, одна из обманутых новокузнечанок обратилась в полицию, где быстро смогли установить личность и местонахождение афериста.

Его задержали в Сочи и препроводили в Новокузнецк. Как выяснилось, раньше мужчина работал в этом городе риелтором и у него осталось множество фото квартир для аренды, которые он активно использовал для обмана доверчивых соискателей жилья.

-В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы, рассказали "КП Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU