МЧС Кубани: 11-12 февраля возможны ЧС из-за сильного ветра

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:03:58+03:00

По прогнозам, в регионе ожидается ветер до 28 м/с

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Региональное МЧС оповещает кубанцев о возможных нештатных ситуациях. По данным Краснодарского центра мониторинга и прогнозирования, в Краснодарском крае местами ожидается сильный ветер порывами до 20-25 м/с, с дальнейшим усилением до 28 м/с.

МЧС рекомендует не выходить из зданий, находиться в помещениях. Не оставлять детей без присмотра.

Если сильный ветер застал в открытом пространстве, необходимо найти укромное место – это может быть подвал, подземный переход и т.д. Стоит отбросить идею спрятаться около стен домов, с крыш может упасть шифер. Опасайтесь рекламных щитов, остановок, деревьев и недостроенных зданий.

Если стихия застала вас в дороге, необходимо выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете, овраге, яме или ближайшем логу и плотно прижаться к земле.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

- «01» - единый телефон спасения;

- «010» - с мобильных телефонов;

8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Меры безопасности. Фото: пресс-служба МЧС региона.

ИСТОЧНИК KP.RU