МЧС Кубани: 11-12 февраля возможны ЧС из-за сильного ветра
Региональное МЧС оповещает кубанцев о возможных нештатных ситуациях. По данным Краснодарского центра мониторинга и прогнозирования, в Краснодарском крае местами ожидается сильный ветер порывами до 20-25 м/с, с дальнейшим усилением до 28 м/с.
МЧС рекомендует не выходить из зданий, находиться в помещениях. Не оставлять детей без присмотра.
Если сильный ветер застал в открытом пространстве, необходимо найти укромное место – это может быть подвал, подземный переход и т.д. Стоит отбросить идею спрятаться около стен домов, с крыш может упасть шифер. Опасайтесь рекламных щитов, остановок, деревьев и недостроенных зданий.
Если стихия застала вас в дороге, необходимо выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете, овраге, яме или ближайшем логу и плотно прижаться к земле.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
- «01» - единый телефон спасения;
- «010» - с мобильных телефонов;
8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Меры безопасности. Фото: пресс-служба МЧС региона.
ИСТОЧНИК KP.RU