2020-02-11T19:17:58+03:00
Происшествия

В Краснодаре осудят мужчину, обманувшего дольщиков при строительстве многоэтажки

Дело направлено в суд
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: prokuratura-krasnodar.ruФото: prokuratura-krasnodar.ru
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Мужчина сотрудничал с застройщиками, дело в отношении которых вынесли в отдельное производство. Местный житель заключал с гражданами договора купли-продажи на квартиры. Но в дальнейшем передавать в собственность помещения не собирался.

- Под предлогом строительства многоквартирных жилых домов ЖСК «СИТИ», ЖСК «СИТИ-2», ЖСК «СИТИ -3», ЖСК «ЛИТЕР-4», которые должны были появиться на территории поселка Краснодарского в городе Краснодаре, мужчина привлек денежные средства 997 граждан в общей сумме свыше 637 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры региона.

Для видимости стройки часть средств преступники направляли на работы по возведению домов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Оно передано в суд. С целью возмещения ущерба на имущество подсудимого наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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