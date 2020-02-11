В Анапе из частных домов украли имущество на 1,5 млн рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:58:02+03:00

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В полицию Анапы поступило несколько сообщений о крупных кражах из частных домов. Стражи порядка проверили проверку, и нашли машину, на которой передвигались преступники. Водителя машины задержали при очередной попытке попасть в чужой дом. Остальных участников банды объявили в розыск.

- Подельники проникали в дома через окна. Похищали в основном золотые изделия и часы. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 1,5 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Украденные вещи правоохранители нашли в машине задержанного. В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В настоящее время полицейские разыскивают остальных участников, причастных к данным преступлениям.

omvd_anapa В дежурную часть Отдела МВД России по городу Анапе поступило несколько сообщений от жителей города-курорта и сельских округов муниципального образования о хищениях имущества их частных домовладений. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 1,5 млн. рублей. Полицейские, осмотрев места происшествий, установили, что неизвестные проникали в жилища граждан через окна. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили автомобиль, на котором, предположительно, передвигались злоумышленники. Сотрудники уголовного розыска определили местоположение транспортного средства и установили за ним наблюдение. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали по горячим следам 40-летнего водителя в автомобиле не далеко от места совершения очередной кражи из домовладения. При осмотре транспортного средства, а затем и домовладения задержанного, правоохранители обнаружили и изъяли похищенное имущество и денежные средства. Следственным отделом ОМВД России по городу Анапе в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации Кража . Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных установление местонахождения других лиц, причастных к совершению данных противоправных деяний. Пресс-служба Отдела МВД России по городу Анапе

ИСТОЧНИК KP.RU