В Хостинском районе Сочи памятную стелу, погибшим в годы ВОВ, перенесут в другое место

11 Февр. 2020 2020-02-11T22:32:24+03:00

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Памятную стелу «Героям-хостинцам, погибшим в 1941-1945 гг.» перенесут в парк 50 лет Победы. Сейчас мемориал находится у входа в сквер культуры и отдыха.

- Местные жители ежегодно проводят здесь патриотические акции. В связи с тем, что территория вокруг памятника небольшая, не все желающие могут принять участие в мероприятиях. Поэтому монумент попросили перенести, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Памятник переустановят к концу апреля. Чтобы 9 Мая все желающие могли возложить к мемориалу цветы и почтить память павших бойцов. Также в мэрии отметили, что ко Дню Победы стелу отреставрируют, в частности обновят доску с именами погибших солдат. Также на территории парка поставят лавочки и сделают дополнительное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU