В Славянске-на-Кубани достроят проблемный ЖК «Отдельский»

12 Февр. 2020 2020-02-12T00:03:41+03:00

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В Краснодаре на заседании краевой межведомственной комиссии по оказанию содействия обманутым дольщикам рассматривались вопросы завершения строительства ряда жилых комплексов. В том числе и в Славянске-на-Кубани.

- Для завершения строительства ЖК «Отдельский» в Славянске-на-Кубани найден потенциальный инвестор. Сейчас компания ведет анализ документации. В муниципальном бюджете заложено 20 млн рублей для окончания этого долгостроя, - доложил глава Славянского района Роман Синяговский.

Также на заседании говорилось, что с помощью Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства планируется достроить жилые комплексы «Мир», «Луч» и «Заря» в кубанской столице. Ещё готовятся документы для передачи в Фонд и по краснодарскому ЖК «Анит-Сити». Стоит отметить, что на территории этого объекта по просьбам дольщиков установят уличное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU