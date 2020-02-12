В аэропорту Краснодара запустили систему самостоятельной сдачи багажа
Во вторник, 11 февраля, в Международном аэропорту Краснодара была запущена работа системы самостоятельной сдачи багажа. Этот сервис позволяет сократить время регистрации на рейс.
Он представляет собой два киоска drop-off, которые установлены на стойках регистрации номер 1 и 2. Сейчас услуга доступна для пассажиров авиакомпании Utair за 5 часов до вылета. Пассажиру необходимо при себе иметь только посадочный талон в бумажном и электронном виде.
- Воспользоваться самостоятельным сервисом drop-off могут граждане, следующие прямыми рейсами. Транзитным пассажирам необходимо сдавать багаж на стойке регистрации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II.
ИСТОЧНИК KP.RU