В аэропорту Краснодара запустили систему самостоятельной сдачи багажа

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:32:15+03:00

Это позволяет сократить время регистрации на рейс

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Во вторник, 11 февраля, в Международном аэропорту Краснодара была запущена работа системы самостоятельной сдачи багажа. Этот сервис позволяет сократить время регистрации на рейс.

Он представляет собой два киоска drop-off, которые установлены на стойках регистрации номер 1 и 2. Сейчас услуга доступна для пассажиров авиакомпании Utair за 5 часов до вылета. Пассажиру необходимо при себе иметь только посадочный талон в бумажном и электронном виде.

- Воспользоваться самостоятельным сервисом drop-off могут граждане, следующие прямыми рейсами. Транзитным пассажирам необходимо сдавать багаж на стойке регистрации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II.

ИСТОЧНИК KP.RU