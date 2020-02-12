В Курганинске сгорел цех по производству пластиковых окон

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:08:03+03:00

Изменить размер текста: A A

12 февраля в 06:31 диспетчеру МЧС поступило сообщение о пожаре в цеху, расположенном в Курганинске на улице Вишневой.

В 06:32 к месту вызова были направлены огнеборцы. Они установили, что возгорание произошло в одноэтажном цеху по производству пластиковых окон. Площадь пожара составила около 250 квадратных метров.

- В 06:46 огонь локализовали, в 07:14 – ликвидировали. Погибших и пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, в Анапе произошел пожар в цехе по производству металлопластиковых конструкций. Огонь распространился на 320 квадратных метров. Из здания эвакуировали 5 человек. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU