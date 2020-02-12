2020-02-12T08:08:03+03:00
Происшествия

В Курганинске сгорел цех по производству пластиковых окон

Пожар распространился на площади около 250 квадратных метров
Александра ПОДУШКО
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В Курганинске сгорел цех по производству пластиковых оконВ Курганинске сгорел цех по производству пластиковых оконФото: Архив "КП"
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12 февраля в 06:31 диспетчеру МЧС поступило сообщение о пожаре в цеху, расположенном в Курганинске на улице Вишневой.

В 06:32 к месту вызова были направлены огнеборцы. Они установили, что возгорание произошло в одноэтажном цеху по производству пластиковых окон. Площадь пожара составила около 250 квадратных метров.

- В 06:46 огонь локализовали, в 07:14 – ликвидировали. Погибших и пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, в Анапе произошел пожар в цехе по производству металлопластиковых конструкций. Огонь распространился на 320 квадратных метров. Из здания эвакуировали 5 человек. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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