В Сочи на открытии Чемпионата мира по санному спорту выступит группа Uma2rman
Чемпионата мира по санному спорту пройдет на Красной Поляне с 14 по 16 февраля. Он будет единственным мировым первенством олимпийской программы, которое пройдет в России в 2020 году. Участие примут порядка 150 спортсменов.
Хедлайнером соревнований станет группа Uma2rman. Церемония открытия состоится 13 февраля в 18:00 на главной площади курорта Роза Хутор.
Ежедневно будут проходить церемонии награждения победителей и призеров и развлекательная программа. Накануне открытия, 12 февраля, музыканты прокатятся по санно-бобслейной трассе на учебных санях.
- Начало соревнований в 13:00 ежедневно. Вход свободный, по документам, удостоверяющим личность. Бесплатные шаттлы для болельщиков от курортов Красной Поляны будут курсировать каждые полчаса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU