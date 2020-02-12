В Сочи на открытии Чемпионата мира по санному спорту выступит группа Uma2rman

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:37:26+03:00

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Чемпионата мира по санному спорту пройдет на Красной Поляне с 14 по 16 февраля. Он будет единственным мировым первенством олимпийской программы, которое пройдет в России в 2020 году. Участие примут порядка 150 спортсменов.

Хедлайнером соревнований станет группа Uma2rman. Церемония открытия состоится 13 февраля в 18:00 на главной площади курорта Роза Хутор.

Ежедневно будут проходить церемонии награждения победителей и призеров и развлекательная программа. Накануне открытия, 12 февраля, музыканты прокатятся по санно-бобслейной трассе на учебных санях.

- Начало соревнований в 13:00 ежедневно. Вход свободный, по документам, удостоверяющим личность. Бесплатные шаттлы для болельщиков от курортов Красной Поляны будут курсировать каждые полчаса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU