В Краснодаре пройдет выставка «Искусство графики»

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:03:52+03:00

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В Краснодаре в краевом выставочном зале изобразительных искусств с 22 февраля по 1 марта пройдет выставка предметов основного фонда «Искусство графики».

- Представленные в рамках выставки работы были созданы на рубеже тысячелетий и предстанут перед зрителем впервые за 30 лет. Основу составят литографии Алексея Паршкова, офорты Надежды Устрицкой и акварели Георгия Кашельникова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

- В основе графики лежит рисунок, цвет в графике отходит на второй план, уступая место выразительным средствам линии, штриха и пятна, - отметили организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU