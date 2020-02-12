2020-02-12T09:03:52+03:00
Звезды

В Краснодаре пройдет выставка «Искусство графики»

Основу выставки составят литографии Алексея Паршкова, офорты Надежды Устрицкой и акварели Георгия Кашельникова
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: минкультуры краяФото: минкультуры края
Изменить размер текста:

В Краснодаре в краевом выставочном зале изобразительных искусств с 22 февраля по 1 марта пройдет выставка предметов основного фонда «Искусство графики».

- Представленные в рамках выставки работы были созданы на рубеже тысячелетий и предстанут перед зрителем впервые за 30 лет. Основу составят литографии Алексея Паршкова, офорты Надежды Устрицкой и акварели Георгия Кашельникова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

- В основе графики лежит рисунок, цвет в графике отходит на второй план, уступая место выразительным средствам линии, штриха и пятна, - отметили организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани осудят мужчину, который в 2014 году убил супружескую пару
В Краснодаре стартовала процедура закупки 56 трамваев на 2020 и 2021 годы
В Краснодаре пройдет выставка «Искусство графики»
В Сочи на открытии Чемпионата мира по санному спорту выступит группа Uma2rman
В Курганинске сгорел цех по производству пластиковых окон
В Сочи в тоннеле столкнулись четыре автомобиля
В аэропорту Краснодара запустили систему самостоятельной сдачи багажа
В Славянске-на-Кубани достроят проблемный ЖК «Отдельский»
В Новороссийске из пищевода молодого человека достали скрученные провода
В Хостинском районе Сочи памятную стелу, погибшим в годы ВОВ, перенесут в другое место
В Сочи из-за пожара на электроподстанции перекрыли трассу
На Кубани в проекте «Бережливая поликлиника» участвует 91 медицинская организация
В Анапе из частных домов украли имущество на 1,5 млн рублей
В Краснодаре осудят мужчину, обманувшего дольщиков при строительстве многоэтажки
Ветерану Прикубанского округа Краснодара вручили медаль к годовщине Победы
МЧС Кубани: 11-12 февраля возможны ЧС из-за сильного ветра
"Фигаро" из Сочи: местный таксист заделался мнимым риелтором в Новокузнецке
Власти Краснодара проследят за качеством ремонта дорог
Полторы тысячи голубей, ястреб и енот: на Кубани гибнут животные
В Краснодаре построят новую ТЭЦ
Мэр Сочи поздравил лучшего директора школы в регионе
На 20 лет тюрьмы сядет житель Кубани за убийство
На Кубани школьники вывесили из окна кабинета плакат с надписью «Жизнь ворам»
В Сочи ожидается сильный ветер и мокрый снег
На Афипском нефтезаводе произошло ЧП
Кража беспроводных наушников в Сочи может стоить 20-летнему парню двух лет тюрьмы
Житель Кубани угрожал пистолетом незнакомцу и забрал его BMW