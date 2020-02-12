В Краснодаре стартовала процедура закупки 56 трамваев на 2020 и 2021 годы
В Краснодаре стартовала процедура закупки 56 трамваев на 2020 и 2021 годы. Соответствующая документация для проведения аукционов размещена на сайте госзакупок.
- Проведут четыре аукциона. По их итогам в 2020 году завод-изготовитель поставит в Краснодар 29 новых трамваев, в 2021 году – 27, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Также размещена документация на самые массовые поставки односекционных вагонов. Они составляют основу обновления парка. Планируется также продолжить приобретение и трехсекционных моделей.
Как отметил глава города Евгений Первышов, обновление подвижного состава идет при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. По его решению из краевого бюджета Краснодару выделили в общей сложности 3 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU