2020-02-12T09:54:04+03:00
Происшествия

На Кубани осудят мужчину, который в 2014 году убил супружескую пару

Лишь в 2018 году была установлена причастность местного жителя к преступлению
Александра ПОДУШКО
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На Кубани осудят мужчину, который в 2014 году убил супружескую паруНа Кубани осудят мужчину, который в 2014 году убил супружескую паруФото: Архив "КП"
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В Краснодаре перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве супругов в Усть-Лабинском районе, совершенном в 2014 году, а также в краже ювелирных изделий и поджоге дома.

По версии следствия, поздно вечером 24 февраля 2014 года злоумышленник приехал домой к супружеской паре, проживавшей на улице Пушкина в селе Суворовском. Женщина впустила его во двор, где он стал предлагать ее супругу приобрести мясо, а сама зашла в дом. Хозяин отказался покупать продукцию, из-за этого между ними произошла ссора.

Женщина вышла во двор и собой она взяла топор, чтобы помочь мужу. Обвиняемый, увидев хозяйку дома, выхватил у нее опасный предмет и ударил по голове мужчины, от чего тот упал на землю. После этого, злоумышленник ударил женщину.

В результате супруги погибли на месте. А продавец мяса занес их тела в дом, где снял с потерпевшего ювелирные украшения, а после поджег здание.

Длительное время не могли найти виновного в преступлении. Благодаря грамотно проведенным следственным действиям, большому количеству допросов свидетелей, экспертизам, в 2018 году была установлена причастность мужчины к убийству.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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