На международной выставке в Анапе предприятия ОПК представят высокотехнологичную продукцию
В Анапе проходит международная туристская выставка «Анапа-самое яркое солнце России-2020». Свою продукцию представляют тринадцать предприятий. Выставка проходит в поселке Витязево, она продлится до 13 февраля.
Участвуют предприятия ОПК региона. Компании впервые представили инновационную продукцию. На коллективном стенде также презентуют пищевое оборудование для гостиниц и ресторанов, установку очистки сложных стоков, корпусную и плетеную мебель, и многое другое.
- Экспозицию организовал региональный Фонд развития промышленности совместно с департаментом промышленной политики края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU