На международной выставке в Анапе предприятия ОПК представят высокотехнологичную продукцию

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:16:07+03:00

Также презентуют пищевое оборудование для гостиниц и ресторанов, установку очистки сложных стоков и многое другое

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В Анапе проходит международная туристская выставка «Анапа-самое яркое солнце России-2020». Свою продукцию представляют тринадцать предприятий. Выставка проходит в поселке Витязево, она продлится до 13 февраля.

Участвуют предприятия ОПК региона. Компании впервые представили инновационную продукцию. На коллективном стенде также презентуют пищевое оборудование для гостиниц и ресторанов, установку очистки сложных стоков, корпусную и плетеную мебель, и многое другое.

- Экспозицию организовал региональный Фонд развития промышленности совместно с департаментом промышленной политики края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU