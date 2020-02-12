2020-02-12T10:22:06+03:00
Общество

Задержанным в Сочи иностранкам-наркокурьерам грозит до 20 лет тюрьмы

Женщины занимались закладкой наркотиков по всему городу
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото КПФото КП
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В Сочи полиция задержала двоих жительниц Республики Молдова, которые распространяли наркотики в городе Мать и дочь в возрасте 41 года и 24-х лет арестованы стражами порядка на улице в центре курорта.

Во время досмотра у них нашли 5 полиэтиленовых пакетов с амфетамином.

В съемной квартире в Центральном районе Сочи, где проживали женщины, обнаружили и изъяли около 70 свертков. По данным экспертизы, в них находились метамфетамин, амфетамин, каннабис и мефедрон. Общая масса изъятого составила около 150 граммов.

В отношении подозреваемых следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ , — рассказали "КП Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Санкции этой статьи предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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