В Успенском районе мужчина сбывал фальшивые пятитысячные купюры

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:25:21+03:00

Ему грозит до восьми лет тюрьмы

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Правоохранители Успенского района провели мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота поддельных купюр.

Они задержали 46-летнего жителя Ленинградской области, который распространял фальшивые купюры достоинством 5 тысяч рублей. Также была установлена причастность мужчины к трем фактам сбыта поддельных денег в магазинах, расположенных на территории Успенского и Туапсинского районов.

- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Ему грозит до восьми лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU