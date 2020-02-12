В Успенском районе мужчина сбывал фальшивые пятитысячные купюры
Правоохранители Успенского района провели мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота поддельных купюр.
Они задержали 46-летнего жителя Ленинградской области, который распространял фальшивые купюры достоинством 5 тысяч рублей. Также была установлена причастность мужчины к трем фактам сбыта поддельных денег в магазинах, расположенных на территории Успенского и Туапсинского районов.
- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Ему грозит до восьми лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU