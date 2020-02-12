2020-02-12T10:44:13+03:00
Происшествия

В Анапе гадалка обманула доверчивую женщину на 300 тысяч рублей

За это она проведет в тюрьме 4 года и 6 месяцев
Александра ПОДУШКО
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В Анапе гадалка обманула доверчивую женщину на 300 тысяч рублейВ Анапе гадалка обманула доверчивую женщину на 300 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В Анапе местная жительница обвиняется в совершении 14 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

В феврале 2019 года подсудимая, желая заработать, сообщила своей знакомой, что ее маленький ребенок заболел из-за родового проклятья. Она пообещала провести магический ритуал и за свои услуги попросила 36 тысяч рублей.

Спустя некоторое время она снова связалась с потерпевшей, представившись ей своей дочерью, и сообщила, что якобы после проведенного ритуала мама тяжело заболела, взяв на себя негативную энергию. Мошенница попросила деньги на лечение в размере 28 тысяч рублей. Она еще несколько раз обманывала доверчивую женщину. Злоумышленница смогла получить от нее более 300 тысяч рублей.

- Женщина признала свою вину, обязалась в полном объеме возместить ущерб, причиненный потерпевшей. Она была признана виновной в совершении инкриминируемых преступлений. По решению суда местная жительница в проведет в колонии-поселении 4 года и 6 месяцев. Ей дали отсрочку до 2027 года до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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