В Анапе гадалка обманула доверчивую женщину на 300 тысяч рублей
В Анапе местная жительница обвиняется в совершении 14 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
В феврале 2019 года подсудимая, желая заработать, сообщила своей знакомой, что ее маленький ребенок заболел из-за родового проклятья. Она пообещала провести магический ритуал и за свои услуги попросила 36 тысяч рублей.
Спустя некоторое время она снова связалась с потерпевшей, представившись ей своей дочерью, и сообщила, что якобы после проведенного ритуала мама тяжело заболела, взяв на себя негативную энергию. Мошенница попросила деньги на лечение в размере 28 тысяч рублей. Она еще несколько раз обманывала доверчивую женщину. Злоумышленница смогла получить от нее более 300 тысяч рублей.
- Женщина признала свою вину, обязалась в полном объеме возместить ущерб, причиненный потерпевшей. Она была признана виновной в совершении инкриминируемых преступлений. По решению суда местная жительница в проведет в колонии-поселении 4 года и 6 месяцев. Ей дали отсрочку до 2027 года до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ИСТОЧНИК KP.RU