На международной выставке в Израиле открылся стенд Сочи

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:07:25+03:00

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Специализированный стенд Сочи открылся в Тель-Авиве , где проходит 26-я Международная выставка IMTM. На стенде участники выставки могут ознакомиться с афишей мероприятий в Сочи в 2020 году, возможностями поправить здоровье на курорте, отдыха в горах, гастрономическими турами и со многим другим.

- Стенд Сочи вызывает большой интерес у израильтян. Их интересуют наши предложения в сфере культурного, спортивного и гастрономического туризма, - рассказала "КП Кубань" директор департамента развития и проведения значимых мероприятий Светлана Ботяйкина.

Сочи становится все более популярным у израильтян. Туристический поток из Израиля на российский курорт в 2019 году составил более 65 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU