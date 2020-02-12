12 Февр. 2020 2020-02-12T11:11:42+03:00

В Краснодаре врачи спасли пожилого мужчину с поражением коронарных артерий Фото: Архив "КП"

Пациент выписался через две недели после поступления в стационар

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В Краснодар в краевую клиническую больницу №1 по линии санавиации доставили 89-летнего жителя Сочи. Он жаловался на сильную давящую болью за грудиной.

- Провели обследование, которое показало, что у мужчины множественное поражение коронарных артерий, а один из крупных магистральных сосудов был критически сужен, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Кардиохирурги провели пациенту аортокоронарное шунтирование. При подобных вмешательствах требуется особый подход, необходимо тщательно взвесить все возможные риски.

Послеоперационный период прошел благополучно, мужчина выписался через две недели после поступления в стационар.

ИСТОЧНИК KP.RU