12 Февр. 2020 2020-02-12T11:51:59+03:00

Он принял участие в митинге в честь 77-летия освобождения Краснодара от немецко-фашистких захватчиков

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Торжественная церемония возложения прошла сегодня, 12 февраля, на площади перед мемориалом «Жертвам фашизма» в Чистяковской Роще в краевой столице.

- На мероприятии присутствовали председатель ЗСК Юрий Бурлачко, первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по краю Андрей Маслов, мэр города Евгений Первышов. Также к мемориалу пришли около тысячи человек, - рассказали в пресс-службе края.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев возложил цветы к мемориалу «Жертвам фашистского террора». Он отметил, что жители края, присутствующие на памятном митинге едины в одном – все хотят жить мирной жизнью.

- Под звуки траурного марша участники возложили венки к подножию монумента. В память о погибших прозвучали залпы военного салюта, гимны России, Кубани и Краснодара, - отметили в пресс-службе Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU