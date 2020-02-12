2020-02-12T12:10:32+03:00
Общество

Новая школа на 800 мест откроется в Сочи

Строительство начинается уже через месяц
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».
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Стали известны сроки начала строительства одного из наиболее важных и долгожданных социальных объектов Сочи-школы в микрорайоне Мамайка.

На протяжении многих лет местным детям приходится ездить на занятия за несколько километров,в соседние микрорайоны. При этом Мамайка-один из наиболее быстрорастущих городских кластеров- численность населения здесь уже превышает 30 тысяч человек.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский, побывавший в микрорайоне, отметил что школа, рассчитанная на 800 мест, поможет решить острую социальную проблему.

- Строительство социальных объектов, в первую очередь, детских учреждений – приоритетные направления для города. Мы внимательно наблюдаем за этим проектом. Микрорайон нуждается в разгрузке, своя школа здесь крайне необходима. Мы сделаем всё возможное, чтобы объект был сдан в срок, - приводит слова Алексея Копайгородского пресс-служба мэрии.

Как ожидается, строители приступят к работам через месяц, реализация проекта рассчитана на 2,5 года. Таким образом, школа примет первых учеников уже в 2022 году.

Площадь застройки составляет 3 гектара, тут также возведут стадион с современными спортивными тренажёрами. Школа будет состоять из нескольких объединённых корпусов, а из окон учебных классов откроется вид на море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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